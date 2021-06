Onde assistir ao vivo a Santos x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (20), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! São Paulo e Santos se enfrentam na noite deste domingo (20), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Paulo DATA Sábado, 20 de junho de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sávio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo (DF)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Assistente VAR: Fabrício Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a vitória no San-São em casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Clássico paulista com clima quente. Enquanto o Santos vem de derrota para o Fluminense no meio da semana por 1 a 0, o São Paulo ainda busca a primeira vitória no Brasileirão e entra em campo muito pressionado pelo resultado positivo.

Para encarar o seu ex-clube, o técnico Fernando Diniz não terá Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Camacho é o mais cotado para assumir a vaga.

Já Luan Peres, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Do outro lado, o São Paulo vem de empate com a Chapecoense e ainda não venceu no Brasileiro 2021.

Com apenas dois pontos (dois empates e duas derrotas), o Tricolor poderá contar com o retorno de Martín Benítez, recuperado de um estiramento na coxa esquerda. No entanto, o meia deve iniciar no banco de reservas.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Luciano e Eder.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Juventude Brasileirão 12 de junho de 2021 Fluminense 1 x 0 Santos Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Santos Brasileirão 24 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Santos x Atlético-MG Brasileirão 27 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 São Paulo 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas