Onde assistir ao vivo a Santos x San Lorenzo, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e San Lorenzo se enfrentam na noite desta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO San Lorenzo x Santos DATA Terça-feira, 6 de abril de 2021 LOCAL Estádio Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a classificação para a fase de grupos da Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o Deportivo Lara na segunda fase, o Santos está muito próximo da fase de grupos da Libertadores. Isso porque, o Peixe venceu o primeiro jogo da terceira fase por 3 a 1, e agora chega para o confronto em Brasília podendo perder por até 2 a 0 que avança.

Para o confronto que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, devido às restrições do Estado de São Paulo no combate à pandemia da Covid-19, o técnico Ariel Holan deve mexer na equipe e colocar Soteldo no lugar de Lucas Braga.

No ataque, a dúvida está entre Kaio Jorge, que se recuperou de lesão recentemente, ou Marcos Leonardo.

Já o San Lorenzo entra pressionado. Para se classificar, precisa vencer por três gols de diferença (ou dois, caso faça quatro gols ou mais). Um 3 a 1 a favor dos argentinos leva a decisão para os pênaltis.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Ivonei e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Soteldo.

Provável escalação do San Lorenzo: Devecchi; Herrera, Donatti, Braghieri e Pitton; Palacios, Rodriguez e Ramírez; Angel Romero, Di Santo e Troyansky.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA San Lorenzo 1 x 3 Santos Libertadores 7 de abril de 2021 Santos 0 x 0 Botafogo-SP Paulista 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Santos Paulista 16 de abril de 2021 21h (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista 18 de abril de 2021 A definir

SAN LORENZO

JOGO CAMPEONATO DATA San Lorenzo 1 x 3 Santos Libertadores 7 de abril de 2021 Club Atlético Platense 2 x 4 San Lorenzo Campeonato Argentino 10 de abril de 2021

Próximas partidas