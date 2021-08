Onde assistir ao vivo a Santos x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (22), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos enfrenta o Internacional na noite deste domingo (22), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo será comandado pelo árbitro Wagner do Nascimento, e com assistências de Michael Correia e Thiago Henrique. Já o VAR terá Rodrigo Carvalhães, do Rio de Janeiro.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Depois de ser eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos volta as atenções para o Brasileirão, com Fernando Diniz pressionado pela vitória.

Marcos Guilherme, por questões contratuais, e Marinho, que segue lesionado, estão fora.

Já o Internacional, embalado com duas vitórias seguidas, soma 21 pontos e busca entrar no G-6.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre não terá Saravia, mas ainda trata como dúvida quem será o seu substituto. Gabriel Mercado pode estrear ou Heitor pode ganhar uma nova oportunidade.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luis Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho e Jean Mota; Pirani, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marcos Leonardo.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.Veja mais informações da partida!

Jogo: Santos x Internacional

Quando e que horas? Domingo, 22 de agosto de 2021, às 18h15 (de Brasília).

Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Peixe busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão / Foto: Ivan Storti - Divulgação Santos

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021 Libertad 1 x 0 Santos Copa Sul-Americana 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Santos Brasileirão 25 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileirão 28 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 4 Internacional Brasileirão 8 de agosto de 2021 Internacional 4 x 2 Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas