Onde assistir ao vivo a Santos x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste domingo (24), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Santos x Goiás DATA Domingo, 24 de janeiro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa (RJ)

Assistentes VAR: Alexandre Vargas (RJ) e Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



busca a vitória em casa no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 18h15 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o no meio da semana por 2 a 0, e já pensando na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 30, o Santos entra em campo com o técnico Cuca tendo boas notícias.

O zagueiro Luan Peres, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, e já está à disposição do treinador.

No entanto, Alex, que torceu o joelho na última rodada, e o volante Alison, com Covid-19, estão fora.

Já o Goiás, brigando contra o rebaixamento busca a recuperação após ser goleado pelo Ceará por 4 a 0, acumulando a terceira derrota consecutiva.

A equipe contará com os retornos de Rafael Moura e Breno, suspensos na última rodada.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson (Pará), Lucas Veríssimo (Laércio), Luan Peres e Wagner Leonardo; Sandry, Diego Pituca (Vinicius Balieiro) e Jean Mota; Lucas Braga (Marinho), Bruno Marques e Soteldo (Arthur Gomes).

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Heron, David Duarte e Chico; Jefferson, Ariel Cabral, Breno, Shaylon e Miguel (Daniel Oliveira); Rafael Moura e Fernandão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 Fortaleza 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 20h (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 30 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 3 Campeonato Brasileiro 18 de janeiro de 2021 Goiás 0 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021

Próximas partidas