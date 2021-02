Onde assistir ao vivo a Santos x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (21), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos recebe o Fluminense na tarde deste domingo (21), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Fluminense DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e Jose Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: Paulo Roberto Alves (PR) e Ciro Chaban (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (21). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias e dois empates consecutivos no Brasileirão, o Santos, com 53 pontos, busca a classificação para a Pré-Libertadores.

Para o duelo, o técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com Soteldo, ainda com dores musculares.

Já Kaio Jorge, com uma lesão na coxa, e Laércio, também no departamento médico, estão fora.

“Tem tudo para ser um grande jogo. Do lado do Fluminense tem jogadores de qualidade, jogadores de seleção e consagrados e a gente respeita muito, mas vamos estar jogando em casa e vamos fazer o melhor em busca de mais uma vitória”



Vai pra cima deles, Pará! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/VvLMhfjARD — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 19, 2021

Do outro lado, o Fluminense, com 60 pontos e já garantido na Pré-Liberadores, chega embalado e com um reforço de peso: Fred.

O atacante sentiu uma fisgada na coxa direita durante o empate com o Atlético-MG, no último dia 10, e desde então estava afastado. Ele volta no lugar de John Kennedy.

Domingo tem batalha contra o Santos, às 18h15, fora de casa! Vamos pra cima, #TimeDeGuerreiros! #FechadosPelaLibertadores 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/06xaLZgpdE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 19, 2021

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Jean Mota (Soteldo ou Ivonei).

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 3 Santos Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Santos x Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 11 de fevereiro de 2021 Ceará 1 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021

Próximas partidas