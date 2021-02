Onde assistir ao vivo a Santo André x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Peixe estreia no Paulistão neste domingo (28), às 19h (de Brasília), no Canindé; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Santo André na noite deste domingo (28), às 19h (de Brasíia), no Canindé, na estreia do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santo André x Santos DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Canindé - Santo André, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Bruno Silva de Jesus

Quarto árbitro: Humberto Jose Junior

VAR: Flavio Rodrigues de Souza

ONDE VAI PASSAR?



Peixe estreia no Paulistão fora de casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (28). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos terá time 100% reserva nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Ao todo, são 20 desfalques para entrar em campo contra o Santo André e Ferroviária. A reapresentação dos atletas está marcada apenas para o dia 2 de março, terça-feira.

Ainda sem Ariel Holan, o auxiliar Marcelo Fernandes segue no comando da equipe, que estará completamente modificada para a estreia do estadual.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Fernando Pileggi, Wellington Tim, Alex e Wagner Palha; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes.

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Pedro Vitor e Giovanni Palmieri; Paulo Roberto, Marino e Gegê; Fernandinho, Minho e Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 Bahia 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Ferroviária Campeonato Paulista 3 de março de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Santos Campeonato Paulista 6 de março de 2021 19h (de Brasília)

SANTO ANDRÉ