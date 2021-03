Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x Sport, pelo Campeonato Pernambucano?

Clássico pernambucano será disputado neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Arruda; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz visita o Sport na tarde deste domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio do Arruda, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Sport DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Estádio do Arruda - Recife HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz terá pela frente o rival no Arruda / Foto: Divulgação Santa Cruz

A TV Globo (para PE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Salgueiro na última rodada, o Sport busca a recuperação no Pernambucano para subir na classificação, após a eliminação na Copa do Brasil.

A equipe deve ter força máxima, mas ainda não terá Thiago Neves, com Covid-19, além de dois contratados - Jonas Toró e Maxwell, ainda não regularizados.

Já o Santa Cruz terá o retorno do técnico João Brigatti, recuperado da Covid-19.

Provável escalação do Santa Cruz: Martín Rodríguez; Augusto Potiguar, Danny Morais, William Alves, Alan Cardoso; Caetano, Ítalo Henrique, Chiquinho e João Cardoso; Pipico e Léo Gaúcho.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Chico (Pedrão), Rafael Thyere e Adryelson; Patric, Ronaldo Henrique, Marcão, Gustavo, Ewerthon e Sander; Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 1 ABC Copa do Nordeste 7 de março de 2021 Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x Santa Cruz Copa do Brasil 17 de março de 2021 17h (de Brasília) Santa Cruz x CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021 18h15 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 Sport Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Juazeirense 3 x 2 Sport Copa do Brasil 10 de março de 2021

Próximas partidas