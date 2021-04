Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 18h15 (de Brasíia), no Arruda; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já eliminados, Santa Cruz e Botafogo-PB se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 18h15 (de Brasília), no Arruda, pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste. O confronto terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Botafogo-PB DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thayslane de Melo (SE)

Assistentes: Thiago Emanuel Reis (SE) e Renner Lisboa (SE)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz já está eliminado da Copa do Nordeste / Foto: Antônio Melcop / Divulgação Santa Cruz

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (10).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já eliminados da Copa do Nordeste, Santa e Cruz e Botafogo-PB entram em campo apenas às 18h15 (de Brasília),

A Cobra Coral é o lanterna do Grupo A e o lanterna geral do torneio, tendo somado apenas três pontos, enquanto o Botafogo é o lanterna do Grupo A, com cinco pontos, e o segundo com a pior campanha.

#CopaDoNordeste | Depois da goleada aplicada sobre o Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano, os atletas do Santa Cruz se reapresentaram no Arruda, na tarde desta quinta-feira (8). O foco da equipe coral se volta para a despedida da Copa do Nordeste.https://t.co/FPVRnUKKO2 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 8, 2021

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Ítalo Melo, Danny Morais, Júnior Sergipano e Eduardo; Caetano, Elicarlos e Derley; Marcel, Péricles e Léo Gaúcho.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipé; Rodrigo Ramos, Samuel Souza, William Machado e Lucas Gabriel; Zulu, Bruno Menezes, Clayton e Marcos Aurélio; Welton Felipe e Sávio.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SANTA CRUZ NA COPA DO NORDESTE

O Santa Cruz é o lanterna do grupo A, com seis derrotas na "Lampions League" e apenas uma vitória.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 Sport - 31 de março de 2021

Altos 2 x 0 Santa Cruz - 4 de abril de 2021

JOGOS DO BOTAFOGO-PB NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, com cinco pontos, o Botafogo-PB soma cinco empates e duas derrotas.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Treze 1 x 0 Botafogo-PB - 1 de abril de 2021

Botafogo-PB 0 x 0 Confiança - 5 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 Santa Cruz 4 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cianorte x Santa Cruz Copa do Brasil 13 de abril de 2021 16h30 (de Brasília) Náutico x Santa Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 1 x 0 Botafogo-PB Copa do Nordeste 1 de abril de 2021 Botafogo-PB 0 x 0 Confiança Copa do Nordeste 5 de abril de 2021

Próximas partidas