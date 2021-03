Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x ABC, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Arruda; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e ABC entram em campo na tarde deste domingo (7), às 16h (de Brasília), no estádio do Arruda, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e na plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x ABC DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Arruda - Recife, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maykon Matos Nunes (MA)

Assistentes: Elson Araújo da Silva (MA) e Raelson Almeida (MA)

Quarto árbitro: Diego Fernando (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz busca a primeira vitória na Copa do Nordeste / Foto: Antonio Melcop - Divulgação Santa Cruz

A Fox Sports, na TV fechada, e a plataforma de streaming Nordeste FC, vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Vitória na estreia da Copa do Nordeste, o Santa Cruz terá os retornos de Paulinho, Didira, Chiquinho e Pipico, enquanto o técnico João Brigatti, afastado por Covid-19, será substituído pelo auxiliar Bazílio Amaral.

Hoje tem Santa! O time coral enfrenta o ABC pela segunda rodada da #CopaDoNordeste. O jogo acontece no Arruda, às 16h. Vamos juntos em busca da vitória, juntos somos mais fortes! #AvanteSanta #DNACoral pic.twitter.com/G7NBWCe3DZ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 7, 2021

Já o ABC empatou com o Ceará por 1 a 1, e também busca a primeira vitória na Copa do Nordeste.

Sem Marcos Antônio, que cumpre suspensão imposta pelo STJD, a equipe deve ter o meia Denner entre os titulares.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan (Martín Rodríguez); Danny Morais, William Alves, Célio Santos; Augusto Potiguar, Ítalo Henrique, Paulinho, Leonan (Eduardo); Didira, Chiquinho e Pipico.

Provável escalação do ABC: Welligton, Netinho, Vinicius Leandro, Helitão e Victor Lindenberg; Vinicius Paulista (Willian Anicete), Valderrama, Janderson e Denner; Wallyson e Maycon Douglas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2021 Central 1 x 1 Santa Cruz Pernambucano 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Santa Cruz Copa do Nordeste 14 de março de 2021 20h (de Brasília) Santa Cruz x CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021 18h15 (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 1 de março de 2021 ABC 1 x 1 Força e Luz Campeonato Potiguar 4 de março de 2021

Próximas partidas