Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Goiás, pela Série B?

Times se enfrentam nesta segunda-feira (31), no Castelão, pela primeira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Castelão, Sampaio Corrêa e Goiás entram em campo nesta segunda-feira (31), a partir das 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Sampaio Corrêa x Goiás DATA Segunda-feira, 31 de maio de 2021 LOCAL Castelão, São Luís - MA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

ONDE VAI PASSAR?

Goiás inicia a sua caminhada rumo à Série A / Foto: Rosiron Rod

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir a partida desta segunda-feira (31), a partir das 20h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão maranhense, o Sampaio Corrêa deve entrar em campo nesta segunda-feira com algumas mudanças na equipe titular, com as possíveis estreia de Watson e Zé Mario, além do técnico Felipe Surian fazer seu primeiro jogo no comando da equipe.

Do outro lado, o Goiás também tem novidades para o seu início de trajetória na Série B. O Esmeraldino realizou contratações nas últimas semanas e, Reynaldo, Hugo, Caio vinícius e Alef Manga devem fazer suas estreias pelo time goiano.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Watson, Joécio, Victor Oliveira e Erick Daltro (Zé Mario); André Luis, Ferreira e Eloir; Pimentinha, Ciel e Jajá (Roney).

Provável escalação Goiás: Tadeu; Ivan, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Breno e Élvis; Alef Manga, Vinícius e Diego (Bruno Mezenga)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Moto Club 1 x 3 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 23 de maio de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 0 Moto Club Campeonato Maranhense 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Sampaio Corrêa Série B 5 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Ponte Preta Série B 11 de junho de 2021 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Goiás Campeonato Goiano 2 de maio de 2021 Goiás 0 x 3 Atlético-GO Campeonato Goiano 25 de abril de 2021

Próximas partidas