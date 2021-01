Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Cruzeiro, pela Série B?

Duelo será disputado nesta sexta (8), no Maranhão, pela 33ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta sexta-feira (8), no estádio Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (menos para MG), na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 8 janeiro de 2021 LOCAL Estádio Castelão, Maranhão - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MT) e Cícero Alessandro de Souza (MT)

Quarto árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

ONDE VAI PASSAR?



precisa vencer para subir na tabela (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (menos para MG), na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAMPAIO CORRÊA

O Sampaio Corrêa pode ter mudanças na equipe titular para o jogo desta sexta (8). Isso porque André Luiz deve voltar entre os onze, no lugar de Léo Costa. Já Eloir e Diego Tavares retornam após suspensão. Por outro lado, Pimentinha foi expulso na última partida e fica fora.

A preparação continua a todo vapor, hoje o nosso treinamento está sendo no estádio Castelão, palco da próxima batalha.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavare.

CRUZEIRO

Com o acesso cada vez mais longe, o Cruzeiro entra em campo para somar pontos e conseguir uma melhor posição na tabela. Para a partida, o técnico Felipão não terá Manoel, suspenso.

🎙️ | O meia Giovanni avaliou a próxima partida do Cruzeiro, que será fora de casa, diante do Sampaio Corrêa-MA.



Para assistir à entrevista completa, acesse nosso canal no YouTube! 👊



📺 Inscreva-se e deixe seu like!

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton (Arthur Caíke), William Pottker e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Sampaio Corrêa Série B 2 de janeiro de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 1 Série B 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x Sampaio Corrêa Série B 12 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Paraná Série B 15 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Cuiabá Série B 29 de dezembro de 2020 2 x 1 Cruzeiro Série B 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas