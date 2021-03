Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Salgueiro, pela Copa do Nordeste?

Equipe entram em campo nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em São Luis; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sampaio Corrêa recebe o Salgueiro na noite desta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Salgueiro DATA Segunda-feira, 29 de março de 2021 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcisio Flores (RN)

Assistentes: Vinicius Melo (RN) e George Italo (RN)

Quarto árbitro: Paulo José Souza (MA)

ONDE VAI PASSAR?

A Directv GO, Net/Claro e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta segunda-feira (29).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de cinco rodadas na "Lampions League", o Sampario Corrêa finalmente conquistou a sua primeira vitória no torneio, e agora busca mais três pontos para seguir subindo na classificação do grupo A.

Para o confronto, o técnico Rafael Guananes não terá grandes desfalques, e ainda contará com o retorno do atacante Pimentinha, recuperado de lesão muscular.

Do outro lado, o Salgueiro deverá mandar a campo a mesma equipe que venceu o Treze por 1 a 0 na última rodada.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Sávio, Allan, Paulo Sérgio, Marlon; André Luiz, Ferreira, Dione; Guilherme Teixeira, Jefinho, Jajá.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas, Dadinha, Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Felipe Baiano, Aruá; Tarcísio, Ciel e Alison Araçoiaba.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

Já o Sampaio Corrêa, segue venceu a primeira partida no torneio na última rodada. Atualmente, com seis pontos, a equipe registra três empates, uma vitória e uma derrota, com 40% de aproveitamento.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

JOGOS DO SALGUEIRO NA COPA DO NORDESTE

No grupo A, o Salgueiro soma sete pontos, após duas derrotas, duas vitórias e um empate. Aproveitamento de 33.3%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 23 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Moto Club x Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 31 de março de 2021 19h30 (de Brasília) ABC x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 19h15 (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Salgueiro 1 x 0 Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas