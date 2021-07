Onde assistir ao vivo a River Plate x Argentinos Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta (14), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Buenos Aires, River Plate e Argentinos Juniors entran em campo nesta quarta-feira (14), no Monumental de Nuñez, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Argentinos Juniors DATA Quarta-feira, 14 de julho de 2021 LOCAL Monumental de Nuñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



River quer se impor e mostrar a sua força em casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após concluir a primeira fase na segunda posição do grupo D, o River Plate chega descansado para o duelo desta quarta-feira já que, assim como o rival, entrou em campo pela última vez no fim de maio. O time de Marcelo Gallardo não terá Maidana, suspenso. Além disso, Fontana, De La Cruz e Lucas Pratto, lesionados, estão fora do duelo.

Do outro lado, o Argentinos Juniors encerrou a fase de grupos em primeiro lugar do grupo F e quer mostrar a sua força diante do tradicional rival. O time não tem problemas para o jogo desta quarta, e conta com o retorno de Hauche, que cumpriu suspensão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do River Plate: Armani; Lecanda, Diaz, Martinez, Casco; Palavecino, Perez; Simon, Carrascal, Alvarez; Borre.

Provável escalação do Argentinos Juniors: Chavez; Mac Allister, Torren, Quintana; Sandoval, Romero, Vera, Florentin, Villalba; Herrera, Avalos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 1 x 3 Fluminense Libertadores 25 de maio de 2021 River Plate 2 x 1 Santa Fe Libertadores 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Colón Campeonato Argentino 18 de julho de 2021 18h (de Brasília) Argentinos Juniors x River Plate Libertadores 21 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

ARGENTINOS JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 2 x 0 Argentinos Juniors Libertadores 26 de maio de 2021 Argentinos Juniors 1 x 0 Atlético Nacional Libertadores 20 de maio de 2021

Próximas partidas