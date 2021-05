Onde assistir ao vivo a River Plate x Fluminense, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (25), às 19h15 (de Brasília), no Monumental de Núñez; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o River Plate na noite desta terça-feira (25), às 19h15 (de Brasília), no no Estádio Monumental de Núñez, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, precisando vencer para avançar às oitavas de final sem depender de um tropeço do Junior Barranquilla. A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Fluminense DATA Terça-feira, 25 de maio de 2021 LOCAL Estádio Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

ONDE VAI PASSAR?



Flu almeja a classificação para as oitavas da Libertadores / Foto: MoWa Press

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, vão transmitir o jogo desta terça-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Flamengo na final do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores, pressionado pela vitória para avançar às oitavas de final sem depender de uma derrota do Junior, que terá pela frente o Santa Fe.

Para o confronto, é provável que o técnico Roger Machado promova algumas mudanças na equipe. Wellington deve aparecer entre os titulares.

Já o River Plate, na liderança do gurpo D com nove pontos, segue como uma incógnita após ser atingido por um surto de Covid-19.

Armani, Lux, Petroli, Rojas, Zuculini, Palavecino, De La Cruz, Simón, Rollheiser, Ponce, Borré, Matías Suarez e Girotti podem retornar após cumprirem isolamento.

L U T E M A T É O F I M!



É #DIADEFLU! É DIA DE MAIS UMA BATALHA EM BUSCA DA VAGA NAS OITAVAS DE FINAL DA @LIBERTADORESBR! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/HFXonBTcU9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago e Nenê; Kayky e Fred.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Maidana (Martínez), Paulo Díaz e Angileri; Enzo Pérez, De La Cruz; Álvarez, Palavecino; Beltrán e Borré.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla Copa Libertadores 19 de maio de 2021 Flamengo 3 x 1 Fluminense Carioca 23 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fluminense Brasileirão 29 de maio de 2021 21h (de Brasília) Fluminense x Bragantino Copa do Brasil 31 de maio de 2021 19h (de Brasília)

RIVER PLATE