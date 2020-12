Onde assistir ao vivo a River Plate x Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (1), às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar no primeiro jogo em 1 a 1, o Athletico-PR enfrenta o na noite desta terça-feira (1), às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da . A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x -PR DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Libertadores de América - Buenos Aires HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na classificação para as quartas de final da Libertadores, o Athletico-PR, em meio ao surto de Covid-19, não terá goleiro no banco de reservas. Dos cinco inscritos, três estão com Covid-19, e outro está emprestado. Com isso, Bento será a única opção para o gol.

Para o duelo, além da questão do goleiro, o técnico Paulo Autuori não sabe se poderá contar com Richard e Carlos Eduardo, com problemas musculares.

Já o River Plate entra em campo com a vantagem do empate sem gols, com o técnico Marcelo Gallardo podendo repetir a mesma escalação da última semana.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique, João Victor; Wellington, Richard, Christian, Léo Cittadini; Carlos Eduardo (Walter) e Kayzer.

Provável escalação do River Plate : Armani; Montiel, Rojas (Díaz), Pinola e Casco; Enzo Pérez, De La Cruz, e Julián Álvarez; Suárez; Nacho Fernández e Borré.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com 55,6% de aproveitamento, o Furacão encerrou a primeira fase da Copa Libertadores na vice-liderança do grupo C, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

JOGOS DO ATHLETICO-PR NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 - 3 de março de 2020

1 x 0 Athletico-PR - 11 de março de 2020

2 x 3 Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Athletico-PR 2 x 0 Colo-Colo - 23 de setembro de 2020

Athletico-PR 0 x 0 Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Peñarol 3 x 2 Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

Athletico-PR 1 x 1 River Plate - 24 de novembro de 2020

JOGOS DO RIVER PLATE NA LIBERTADORES

3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

River Plate 2 x 1 São Paulo - 30 de setembro de 2020

River Plate 3 x 0 LDU - 20 de outubro de 2020

Athletico-PR 1 x 1 River Plate - 24 de novembro de 2020

A CAMPANHA DO ATHLETICO-PR NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Vice-campeão em 2005, o Furacão participa da Libertadores pela sétima vez. Em 63 partidas, a equipe acumula retrospecto de 29 vitórias, 10 empates e 24 derrotas, com 91 gols marcados e 86 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Oitavas de final 37,5% 2017 Oitavas de final 47,22% 2014 Primeira fase 50% 2005 Vice 57,14% 2002 Primeira fase 27,78% 2000 Oitavas de final 79,7%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 River Plate Copa Libertadores 24 de novembro de 2020 3 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 19h (de Brasília) Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 River Plate Copa Libertadores 24 de novembro de 2020 Rosario 0 x 2 River Plate 29 de novembro de 2020

Próximas partidas