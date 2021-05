Onde assistir ao vivo a Rentistas x São Paulo, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo visita o Rentistas nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada da Copa Libertadores, deixando de lado o próximo compromisso das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook da Conmebol Libertadores, na internet. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rentistas x São Paulo DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Estádio Centenário - Montevideu, URU HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Argote (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez e Milciades Salvidar (VEN)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo é líder do grupo E da Liberttadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook da Conmebol Libertadores, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (12). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em situação confortável na Copa Libertadores, o São Paulo, líder do grupo E com sete pontos, ainda não sabe o que é perder no torneio: duas vitórias e um empate.

Para o confronto fora de casa, o técnico Crespo pode preservar seus principais jogadores e mandar a campo um time formado principalmente por reservas, já visando o confronto das quartas de final do Paulistão, que será disputado na sexta-feira (14), contra o Ferroviária.

Já o Rentistas soma dois pontos, e ainda não venceu na competição. Perdeu uma vez (para o São Paulo) e empatou as duas outras partidas (Racing e Sporting Cristal).

Provável escalação do São Paulo: Lucas Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela ( Igor Vinicius), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas.

Provável escalação do Rentistas: Yonatan Irrazabal; Andrés Rodales, Damián Malrrechaufe, Guillermo Fratta; Lucas Morales; Tabaré Viudez, Ramiro Cristobal, Jim Morrison Varela, Nicolás Colazo; Nahuel Acosta e Salomon Rodríguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 0 x 0 São Paulo Copa Libertadores 5 de maio de 2021 Mirassol 1 x 1 São Paulo Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ferroviária Paulista 14 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Racing Copa Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

RENTISTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Rentistas 0 x 1 Nacional Campeonato Uruguaio 7 de abril de 2021 Rentistas 0 x 0 Sporting Cristal Copa Libertadores 6 de maio de 2021

Próximas partidas