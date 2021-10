Onde assistir ao vivo a Remo x Coritiba, pela Série B?

Equipes duelam nesta segunda-feira (4), no Baenão, pela 28ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Remo recebe o Coritiba nesta segunda-feira (4), no Baenão, a partir das 20h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Coritiba DATA Sábado, 4 de outubro de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEMA Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima e Francisco de Assis da Hora (RN)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Auxiliar do VAR: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Remo quer a vitória no Baenão / Foto: Samara Miranda/Remo

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Remo busca o triunfo em casa para seguir sonhando ainda com chances do acesso.

Victor Andrade, suspenso, é desfalque do time de Felipe Conceição.

Já o Lyon busca o triunfo para tentar entrar no G-3 do campeonato.

A equipe conta com o retorno de Damien da Silva, após cumprir suspensão. No setor ofensivo, Shaqiri, Paqueta e Ekambi estarão entre os 11.

Provável escalação do Remo: Thiago Coelho, Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon, Raimar, Arthur, Marcos Júnior, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Rafinha e Jefferson.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales e Rafinha; Guilherme Azevedo (Val), Léo Gamalho e Igor Paixão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Remo Série B 30 de setembro de 2021 Remo 1 x 0 Náutico Série B 24 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Remo Série B 8 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Brusque x Remo Série B 15 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Confiança Série B 28 de setembro de 2021 Coritiba 1 x 0 Guarani Série B 25 de setembro de 2021

Próximas partidas