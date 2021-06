Onde assistir ao vivo a Remo x Brasil de Pelotas, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (5), em Belém, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Remo e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado (5), em Belém, a partir das 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Remo x Brasil de Pelotas DATA Sábado, 5 de junho de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

ONDE VAI PASSAR?



Remo busca a primeira vitória em casa /Foto: Samara Miranda/Remo/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida deste sábado (5). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

O Remo quer a sua primeira vitória em casa na Série B e deve ter o reforço de Igor Fernandes, recém-chegado ao clube.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Suéliton, Jansen, Marlon, Uchoa, Lucas Siqueira, Gedoz, Jefferson, Renan Gorne e Lucas Tocantins.

BRASIL DE PELOTAS

Do outro lado, o Brasil de Pelotas também busca somar seus primeiros três pontos na competição.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira, Vidal, Leandro Camilo, Ícaro, Artur, Rômulo, Bruno Matias, Paulo Victor, Jarro Pedroso, Júnior Viçosa e Netto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 CRB 2 x 2 Remo Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Atlético-MG Copa do Brasil 10 de junho de 2021 19h (de Brasília) Botafogo x Remo Série B 13 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Londrina Série B 28 de maio de 2021 Juventude 2 x 1 Brasil de Pelotas Campeonato Gaúcho 24 de abril de 2021

Próximas partidas