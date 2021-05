Onde assistir ao vivo a Remo x Tuna Luso, pela semifinal do Parazão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), no Baenão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Tuna Luso se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Remo x Tuna Luso DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Estádio Evandro Almeida, Belém, Pará HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Remo tem a vantagem para o jogo de volta / Foto: Divulgação Remo

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, nenhuma das equipes obteve vantagem para o jogo de volta das semifinais. Caso o segundo jogo termine em empate novamente, a classificação será definida nos pênaltis.

Com o Remo invicto no estadual, Wellington Pará sabe que o clássico não será fácil, mas garante que o Tuna Luso está prepara para o jogo decisivo.

"Vai ser um jogo muito difícil no Baenão. Sabemos que eles são muito fortes, mas nós também estamos preparados para fazer um grande jogo e sair com a classificação. O ambiente está muito bom, nós jogadores estamos cientes do que podemos fazer para surpreendente o Remo", disse.

Provável escalação do Remo: Vinicius, W. Silva, Fredson, Jansen, Marlon, Uchôa, L. Siqueira, Gedoz, Dioguinho, Tocantins e R. Gorne.

Provável escalação do Tuna Luso: Gabriel Bubniack; Leo Rosa, Dedé, Renan e Marcus (Lineker); Welington (Kaue), Arthur e Lukinha; Jayme (Neto), Fabinho e Paulo Rangel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Águia de Marabá Campeonato Paraense 4 de maio de 2021 Tuna Luso 1 x 1 Remo Campeonato Paraense 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Remo Série B 29 de maio de 2021 A confirmar Remo x Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A confirmar

TUNA LUSO