Onde assistir ao vivo a Remo x Itupiranga, pelo Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Belém; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Remo visita o Itupiranga nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Belém, em duelo válido pela terceira rodada do Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, na TV aberta. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Itupiranga DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Baenão - Belém, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Joelson Nazareno

Assistentes: Rafael Bastos e Nayara Lucena Cardoso

Quarto árbitro: Emanuel Luiz Ribeiro

ONDE VAI PASSAR?



O Remo busca mais um título / Foto: Divulgação Remo

A TV Cultura do Pará, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no Paraense com duas vitórias consecutivas e com 100% de aproveitamento, o Remo volta a campo buscando se manter na liderança do grupo B.

Do outro lado, o Itupiranga ainda não conseguiu triunfar no estadual, acumulando duas derrotas no grupo A.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen, Marlon; Uchôa, Jeferson Lima, Lailson, Dioguinho; Wallace e Renan Gorne.

Provável escalação do Itupiranga: Dida; Ramon, Kevin, Charles e Tiago Von; Tácio, Jefferson, Araújo e Kayque; Guga e Marcos Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 4 x 1 Gavião Paraense 24 de fevereiro de 2021 Bragantino (PA) 2 x 3 Remo Paraense 5 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Esportivo x Remo Copa do Brasil 16 de março de 2021 20h (de Brasília) Paysandu x Remo Paraense 21 de março de 2021 17h (de Brasília)

ITUPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA Itupiranga 1 x 3 Paragominas Paraense 1 de março de 2021 Castanhal 1 x 0 Itupiranga Paraense 5 de março de 2021

Próximas partidas