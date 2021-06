Onde assistir ao vivo a Remo x Atlético-MG, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), em Belém; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Remo na noite desta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Baenão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno (PA)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Cuca terá o retorno de Sasha, enquanto Guilherme Arana e Guga, convocados para amistosos da seleção olímpica brasileira, na Sérvia, estão fora, assim com Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Eduardo Vargas (Chile) e Jefferson Savarino (Venezuela) também estão fora e irão defender as respectivas seleções nas duas datas Fifa das Eliminatórias, no início de junho.

Já o Remo vem de empate com o CRB na estreia da Série B, e agora busca a vantagem em casa para avançar na Copa do Brasil.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savinho (Sasha), Hulk e Marrony.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores (Rafinha), Lucas Tocantins e Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Dep. La Guaira Libertadores 26 de maio de 2021 Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Atlético-MG Brasileirão 6 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Atlético-MG x Remo Copa do Brasil 10 de junho de 2021 19h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 3 x 0 Castanhal Parazão 15 de maio de 2021 CRB 2 x 2 Remo Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas