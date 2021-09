Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Villarreal, pela La Liga?

Equipes duelam neste sábado (25), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid enfrenta o Villarreal neste sábado (25), às 16h(de Brasília), pela sétima rodada da La Liga, defendendo sua invencibilidade na competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Villarreal DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid busca mais uma vitória diante de sua torcida para se manter na liderança do Campeonato Espanhol.

Os Merengues seguem sem poder contar com Carvajal, Mendy, Bale, Ceballos, Kroos e Marcelo. Por outro lado, Casemiro e Modric retornam ao time. Vinicius Junior - com um dos menores salários do elenco -, Rodrygo e Benzema, voando , devem formar o trio ofensivo

Já o Villarreal quer o segundo triunfo na La Liga. O Submarino amarelo tem dúvidas quanto às condições físicas de Gerar Moreno, Dani Raba e Chukwueze.

Desta forma, Paco Alcacer pode aparecer no ataque, ao lado de Pino e Groeneveld.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Gutierrez; Asensio, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo.

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Gaspar, Mandi, P Torres, Estupinan; Parejo, Capoue, Trigueros; Groeneveld, Alcacer, Pino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 6 x 1 Mallorca La Liga 22 de setembro de 2021 Valencia 1 x 2 Real Madrid La Liga 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Sheriff Champions League 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Espanyol x Real Madrid La Liga 3 de outubro de 2021 11h15 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 4 x 1 Elche La Liga 22 de setembro de 2021 Mallorca 0 x 0 Villarreal La Liga 19 de setembro de 2021

Próximas partidas