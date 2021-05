Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Sevilla, pela La Liga?

Equipes entram em campo no Alfredo Di Stéfano neste domingo (9), pela 35ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter o sonho do título da La Liga, Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (9), no estádio Alfredo Di Stéfano, a partir das 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Sevilla DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sevilla quer o triunfo em Madrid / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ser eliminado na semifinal da Champions League, o Real Madrid junta os cacos para a reta final da La Liga, já que ainda tem chances de ser campeão. Para o duelo deste domingo, os Merengues seguem sem poder contar com Lucas Vazquez, Carvajal e Varane, lesionados enquanto Sergio Ramos também voltou para o departamento médico.

Já o Sevilla é outra equipe que tem chances de ficar com a taça do campeonato. O time de Julen Lopetegui tem dúvida quanto a Joan Jordan, mas tem todo o elenco à disposição.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Real Madrid Champions League 5 de maio de 2021 Real Madrid 2 x 0 Osasuna La Liga 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Real Madrid La Liga 13 de maio de 2021 17h (de Brasília) Athletic Bilbao x Real Madrid La Liga 16 de maio de 2021 13h30 (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 0 x 1 Athletic Bilbao La Liga 3 de maio de 2021 Sevilla 2 x 1 Granada La Liga 25 de abril de 2021

Próximas partidas