Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Celta, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste sábado (2), às 17h (de Brasília), em Madri; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando iniciar 2021 com o pé direito, o encara o na tarde deste sábado (2), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x de Vigo DATA Sábado, 2 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madri, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real quer a primeira vitória em 2021 l / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h (de Brasília).

Qual é o número do canal da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198y

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Após empatar com o Elche no meio da semana, o Real Madrid entra em campo pela primeira vez em 2021 pressionado pela vitória para seguir na cola do líder .

Para o confronto contra o Celta, o técnico Zinedine Zidane voltará a ficar sem Rodrygo, com um problema no tendão da coxa, enquanto Hazard deve novamente ficar entre os reservas e entrar no decorrer do jogo.

Ainda é provável que haja uma alteração na lateral-esquerda, com Ferland Mendy substituindo Marcelo.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Vázquez.

CELTA

Já o Celta, com 23 pontos, chega embalado desde que Eduardo Coudet se tornou o novo treinador do clube, acumulando seis vitórias e perdendo apenas uma das oito partidas.

Kevin Vazquez, Sergio Alvarez e David Junca continuam fora, mas Nolito, Iago Aspas, Santi Mina e Denis Suarez são aguardados entre os titulares.

Provável escalação do Celta: Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Granada 23 de dezembro de 2020 Elche 1 x 1 Real Madrid La Liga 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Real Madrid La Liga 9 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Real Madrid x 14 de janeiro de 2021 A determinar

CELTA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Celta La Liga 23 de dezembro de 2020 Celta 2 x 1 La Liga 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas