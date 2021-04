Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Barcelona, pela La Liga?

Clássico será neste sábado (10), em Madrid, pela 30ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança da La Liga, Real Madrid e Barcelona duelam neste sábado (10), no estádio Alfredo Di Stéfano, a partir das 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Barcelona DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madri, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória no clássico / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (10), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mandante, o Real Madrid quer o trinfo para tentar assumir o topo da tabela. Para o jogo deste sábado, os Merengues seguem sem poder contar com Sergio Ramos, Carvajal e Hazard, lesionados, enquanto Varane testou positivo para covid-19.



O técnico Zinedine Zidane deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Liverpool pela Champions League, com Asensio, Vinicius Junior e Benzema no ataque.

Do outro lado, o Barcelona também sonha com a liderança do campeonato e quer aproveitar que está mais descansado que o rival. Os culés não terão Philippe Coutinho e Ansu Fati, lesionados, enquanto Piqué não deve iniciar entre os titulares, por não estar em suas melhores condições físicas.

Desta forma, o Barça deve ter Mingueza, De Jong e Lenglet entre os defensores, e Griezmann e Messi no comando de ataque.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, Alba; Griezmann, Messi, Dembele.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 Liverpool Champions League 6 de abril de 2021 Real Madrid 2 x 0 Eibar La Liga 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Getafe x Real Madrid La Liga 18 de abril de 2021 16h (de Brasília) Cádiz x Real Madrid La Liga 21 de abril de 2021 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Valladolid La Liga 5 de abril de 2021 Real Sociedad 1 x 6 Barcelona La Liga 21 de março de 2021

Próximas partidas