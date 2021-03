Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Atalanta, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), em Madrid; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid enfrenta a Atalanta na tarde desta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, após ter vencido o primeiro por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Atalanta DATA Terça-feira, 16 de março de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Danny Makkelie

ONDE VAI PASSAR?



Real busca a classificação na Liga dos Campeões / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, o Real Madrid pode empatar para avançar na competição.

Em meio aos rumores sobre um possível retorno de Cristiano Ronaldo ao Bernabéu, o técnico Zinedine Zidane alimentou o assunto e ainda confirmou a ausência de Eden Hazard para o duelo desta terça-feira. O camisa 7 teve uma nova lesão diagnosticada.

"Hazard não estará em condições de estar conosco. Agora vamos o colocar em breve. São coisas que não posso explicar. Espero que seja algo pequeno. Peço aos torcedores que esperem por Hazard. Sabemos o jogador que ele é", disse.

Casemiro, suspenso, está fora, assim como Dani Carvajal, lesionado.

A Atalanta, do outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final.

Os italianos não poderão contar com Hans Hateboer, com pé fraturado, enquanto Freuler está suspenso, após ser expulso no primeiro jogo.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Real Madrid encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 10 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas na Liga dos Campeões.

JOGOS DO REAL MADRID NA UCL

Real Madrid 2 x 3 Shakhtar Donetsk - 21 de outubro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Real Madrid 3 x 2 Inter - 3 de novembro de 2020

Inter 0 x 2 Real Madrid - 25 de novembro de 2020

Shakhtar Donetsk 2 x 0 Real Madrid - 1 de dezembro de 2020

Real Madrid 2 x 0 Borussia Mönchengladbach - 9 de dezembro de 2020

Atalanta 0 x 1 Real Madrid - 24 de fevereiro de 2021

JOGOS DA ATALANTA NA UCL

Já a Atalanta encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo D, com 11 pontos. Em sete jogos, registra três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Midtjylland 0 x 4 Atalanta - 21 de outubro de 2020

Atalanta 2 x 2 Ajax - 27 de outubro de 2020

Atalanta 0 x 5 Liverpool - 3 de novembro de 2020

Liverpool 0 x 2 Atalanta - 25 de novembro de 2020

Atalanta 1 x 1 Midtjylland - 1 de dezembro de 2020

Ajax 0 x 1 Atalanta - 9 de dezembro de 2020

Atalanta 0 x 1 Real Madrid - 24 de fevereiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid La Liga 7 de março de 2021 Real Madrid 2 x 1 Elche La Liga 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celta de Vigo x Real Madrid La Liga 20 de maço de 2021 12h15 (de Brasília) Real Madrid x Eibar La Liga 4 de abril de 2021 A definir

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 1 x 0 Atalanta Serie A 8 de março de 2021 Atalanta 3 x 1 Spezia Serie A 12 de março de 2021

Próximas partidas