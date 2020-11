Onde assistir ao vivo a RB Salzburg x Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), na Áustria; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões da Uefa, o de Munique encara o na tarde desta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), na Áustria, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da UCL. A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Salzburg x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Red Bull Arena - Salzburgo, Áustria HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo A, com seis pontos, o Bayern de Munique entra em campo visando manter o aproveitamento de 100% na Champions League antes de encarar o clássico com o no próximo sábado (7).

Mais times

Para o duelo, Robert Lewandowski retorna ao time titular, enquanto Lucas Hernandez seguirá na lateral.

Por outro lado, o RB Salzburg registra apenas um ponto e ainda não sabe o que é vencer na UCL.

Enquanto Patson Daka, com lesão na coxa, é tratado como dúvida, Mergim Berisha retorna entre os titulares após ser poupado na goleada sobre o WSG Swarovski Tirol.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Muller, Tolisso, Gnabry; Lewandowski.

Provável escalação do RB Salzburg: Stankovic; Nissen, Ramalho, Wober, Ulmer; Kamara, Junuzovic; Mwepu, Berisha, Szoboszlai; Daka.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Bayern de Munique 27 de outubro de 2020 Colônia 1 x 2 Bayern de Munique 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 7 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Bundesliga 21 de novembro de 2020 11h30 (de Brasília)

RB SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 RB Salzburg Champions League 27 de outubro de 2020 RB Salzburg 5 x 0 WSG Swarovski Tirol Campeonato Austríaco 31 de outubro de 2020

Próximas partidas