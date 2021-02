Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x Liverpool, pelas oitavas de final da Champions League?

O Liverpool enfrenta o RB Leipzig nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), na Hungria, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

O Facebook do TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (16). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

O Estádio Puskás, em Budapestes, será o anfitrião do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre o RB Leipzig e o Liverpool, devido às restrições do coronavírus.

Vindo de derrota para o Leicester City, o técnico Klopp praticamente desistiu do título da Premier League e agora mira as suas atenções para a UCL.

James Milner virou dúvida para o confronto, após sentir uma lesão no tendão, enquanto Fabinho ainda será avaliado depois de apresentar um pequeno problema muscular.

