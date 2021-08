Onde assistir ao vivo a PSG x Strasbourg, pela Ligue 1?

Equipes duelam neste sábado (14), em Paris, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O PSG recebe o Strasbourg neste sábado (14), a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da Ligue 1, após uma semana extasiante com a chegada de Lionel Messi. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Strasbourg DATA Sábado, 14 de maio de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG quer o triunfo em casa (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Após anunciar a contratação de Lionel Messi garantindo que não feriu o Fair Play Financeiro, o PSG volta as suas atenções para a Ligue 1 e quer a primeira vitória em casa.

O time parisiense ainda não poderá contar com o seu novo camisa 30, e Sergio Ramos, que se surpreendeu com a chegada do argentino, é dúvida para o duelo deste sábado, assim como Donnarumma. No ataque, Mbappe está confirmado.

Por que Neymar é desfalque do PSG?



Foto: Getty Images

Ainda não será desta vez que Messi e Neymar voltarão a protagonizar a grande dupla de ataque, já que os dois não estarão em campo neste sábado.

Ainda em pré-temporada para recuperar a melhor forma física depois das férias - defendeu o Brasil na Copa América, o camisa 10 brasileiro ainda não realizou a estreia na temporada da equipe.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler, Mbappe; Icardi.

STRASBOURG

Do outro lado, o Strasbourg busca a sua primeira vitória no francês e quer aproveitar que o rival estará em campo sem algumas de suas principais peças.

📸 Du soleil et de la concentration au programme de la séance de ce mercredi 11 août ☀️



La galerie photo de l'entraînement ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 12, 2021

A única dúvida do time visitante é Mothiba, com problemas físicos.



Provável escalação do Strasbourg: Sels; Caci, Djiku, Sissoko, Fila; Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris; Gameiro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Troyes 1 x 2 PSG Ligue 1 7 de agosto de 2021 Lille 1 x 0 PSG Supercopa da França 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brest x PSG Ligue 1 20 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Reims x PSG Ligue 1 29 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília)

STRASBOURG

JOGO CAMPEONATO DATA Strasbourg 0 x 2 Angers Ligue 1 8 de agosto de 2021 Strasbourg 1 x 2 Freiburg Amistoso 31 de julho de 2021

Próximas partidas