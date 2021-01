Onde assistir ao vivo a PSG x Brest, pela Ligue 1?

Jogo em Paris será neste sábado (9), às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Brest se enfrentam neste sábado (9), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília), pela 19º rodada do . A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Brest DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Parisienses querem assumir a liderança da LIgue 1 / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Mirando a liderança da , o PSG segue com desfalques para o duelo deste sábado. Neymar, Icardi, Danilo Pereira, Kurzawa, Florenzi, Kimpembe e Paredes continuam no departamento médico, enquanto Rafinha testou positivo para covid-19.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Gueye, Herrera, Verratti; Di Maria, Kean, Mbappe.

BREST

Já o Brest quer tentar surpreender o poderoso rival para seguir lutando por melhores posições na tabela. Denys Bain e Jeremy Le Douaron são os desfalques da equipe para o jogo.

Provável escalação do Brest: Larsonneur; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Perraud; Faivre, Lasne, Belkebla, Honorat; Mounie, Cardona.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 PSG Ligue 1 6 de janeiro de 2021 PSG 4 x 0 Ligue 1 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Supercopa francesa 13 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Angers x PSG Ligue 1 16 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

BREST

JOGO CAMPEONATO DATA Brest 2 x 0 Nice Ligue 1 6 de janeiro de 2021 Lens 2 x 1 Brest Ligue 1 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas