Onde assistir ao vivo a PSG x Manchester City, pela semifinal da Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

PSG e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Manchester City DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Brych (ALE)

Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)

Quarto árbitro: Daniel Siebert (ALE)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Assistente VAR: Bastian Dankert (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



PSG manda o primeiro jogo da semifinal da UCL em casa / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sonhando com o título inédito da Champions League, o PSG entra em campo com o objetivo de conquistar uma boa vantagem no primeiro jogo em casa da semifinal.

À véspera do duelo, o atacante Neymar conversou com a imprensa e destacou que a equipe parisiense irá "fazer de tudo para ganhar".

"Estamos jogando cada vez melhor. No ano passado fomos vice-campeões; este ano, faremos de tudo para vencer. Estamos trabalhando e trabalhando para a vitória. No início da temporada, eu disse meu objetivo principal era a Champions League. Queremos muito ganhar a Champions League. No ano passado, perdemos a final. Este ano, melhoramos muito e trabalhamos muito para continuar melhorando.", analisou.

"Vencemos o Bayern e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer o Manchester [City]. Sinto-me bem. Psicologicamente, mentalmente, farei tudo o que estiver ao meu alcance profissionalmente para ganhar este jogo.", completou.

Para o confronto, o técnico Pochettino deve contar com Keylor Navas e Marco Verratti, recuperados de lesões, enquanto Marquinhos e Abdou Diallo também são aguardados.

Já o Manchester City entra em campo de olho nos talentos individuais do adversário. De acordo com o técnico Pep Guardiola, a equipe precisa buscar o equilíbrio entre defesa x ataque.

"Se você tem a bola o tempo todo, o equilíbrio está lá. Vamos conceder contra-ataques, é impossível. Se você defende tão fundo, Neymar, Mbappé, Di María, Verratti, Marquinhos, eles têm muitas armas. Estão habituados a jogar contra equipes que defendem 90 minutos e encontram um caminho. Essa não é a melhor maneira de se defender contra o time que tem tudo.", apontou.

"Eu conheço as armas que eles têm de imediato. Todo mundo que ama o futebol sabe da qualidade que tem, mas estamos nas semifinais da Champions League, o que você pode esperar? Não vou jogar 90 minutos pensando em como esse jogador é bom, apenas em como vencê-lo. Aprendi com Johann Cruyff, você tem que curtir o jogo, curtir a responsabilidade. Os melhores jogadores gostam de situações porque gostam de responsabilidade, é por isso que os melhores jogadores ganham esta competição.", completou.

John Stones retornará a equipe após cumprir suspensão nos últimos três jogos na Inglaterra, enquanto Sterling pode perder espaço para Bernardo Silva.

Get ready to tune in LIVE as @Mahrez22 and @PepTeam face the press ahead of Wednesday's #UCL showdown in Paris! ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 27, 2021

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Silva, Foden.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO PSG NA UCL

O PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos, e eliminou o Barcelona nas oitavas de final. Em 10 jogos, registra seis vitórias, um empate e três derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

Barcelona 1 x 4 PSG - 16 de fevereiro de 2021

PSG 1 x 1 Barcelona - 10 de março de 2021

Bayern de Munique 2 x 3 PSG - 7 de abril de 2021

PSG 0 x 1 Bayern de Munique - 13 de abril de 2021

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram nove vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Monchengladbach 0 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

Manchester City 2 x 0 Monchengladbach - 16 de março de 2021

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - 6 de abril de 2021

Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City - 14 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 5 x 0 Angers Ligue 1 21 de abril de 2021 Metz 1 x 3 PSG Ligue 1 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Lens Ligue 1 1 de maio de 2021 12h (de Brasília) Manchester City x PSG Champions League 4 de maio de 2021 16h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 2 Manchester City Premier League 21 de abril de 2021 Manchester City 1 x 0 Tottenham FA Cup 17 de abril de 2021

Próximas partidas