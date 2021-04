Onde assistir ao vivo a Pouso Alegre x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste domingo (18), às 11h (de Brasília), no Estádio Manduzão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam na manhã deste domingo (18), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Pouso Alegre x Cruzeiro DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Estádio Manduzão - Pouso Alegre, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas

Assistentes: Frederico Soares e Magno Arantes

Quarto árbitro: Márcio Tavares

ONDE VAI PASSAR?

Raposa busca reduzir a diferença para o líder Atletico-MG / Foto: Vinicius Silva/Cruzeiro

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir a partida deste domingo (18), às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas, o Cruzeiro entra em campo buscando reduzir a diferença para o líder Atlético-MG, enquanto o Pouso Alegre, na oitava posição, com 12 pontos, vem de empate com o Patrocinense em 1 a 1.

🦊📝 Lista de relacionados definida para a viagem a Pouso Alegre. VAMOS, CRUZEIRO! 💙



Mais detalhes: https://t.co/IEOzzP56cA pic.twitter.com/ZmZrRtivKs — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 16, 2021

Provável escalação do Pouso Alegre: Cairo; Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba, Lucas Rocha e Elivélton Foguinho; Leandro Salino, Arilson, Roldan e Erick; Andrey e Paulo Henrique.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Rafael Sobis e Bruno José.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

POUSO ALEGRE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Pouso Alegre Campeonato Mineiro 7 de abril de 2021 Patrocinense 1 x 1 Pouso Alegre Campeonato Mineiro 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Pouso Alegre Campeonato Mineiro 25 de abril de 2021 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Mineiro 11 de abril de 2021 América-RN 0 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 14 de abril de 2021

Próximas partidas