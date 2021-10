Onde assistir ao vivo a Porto x Milan, pela Champions League?

Times duelam nesta terça-feira (19), no Estádio do Dragão, pela terceira rodada do grupo B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta terça-feira (1), Porto e Milan entram em campo no estádio do Dragão, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Milan DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão, Porto - POR =HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Em casa, Porto buscará a vitória / Foto: Getty Images

A partida desta terça-feira será transmitida pelo HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Porto, terceiro colocado do grupo B, contará com o apoio de sua torcida para buscar sua primeira vitória na competição.

O time conta com os retornos de Uribe, Luis Diaz, Corona e Otávio, enquando Mbemba é desfalque por lesão.

Do outro lado, o Milan vem de duas derrotas na Champions League e precisa do triunfo para seguir com chances de classificação e deixar a lanterna da chave.

Os Rossoneri não terão Kessia, suspenso, enquanto Rebic, Maignan, Bakayoko e Florenzi estão machucados. Por outro lado, Ibrahimovic pode ser a novidade nesta terça-feira.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Sanusi; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Martinez, Taremi.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Sintrense 0 x 5 Porto Taça de Portugal 15 de outubro de 2021 Porto 2 x 1 P. Ferreira Campeonato Belga 2 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tondela x Porto Campeonato Português 23 de outubro de 2021 14h (de Brasília) Santa Clara x Porto Taça de Portugal 26 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 2 Verona Serie A italiana 16 de outubro de 2021 Atalanta 2 x 3 Milan Serie A italiana 3 de outubro de 2021

Próximas partidas