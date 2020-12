Onde assistir ao vivo a Porto x Manchester City pela Champions League?

Time português precisa vencer para se classificar no campeonato; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O estádio do Dragão recebe, nesta terça-feira (1), o jogo entre e , a partir das 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo C da UEFA . A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Manchester City DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio do Dragão, Porto - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Panoramic

A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança do grupo, o Porto entra em campo precisando ganhar para garantir a sua vaga na próxima fase. O time português conta com os retornos e Uribe e Marega, enquanto Grujic está suspenso e Pepe é dúvida para o duelo.

O Manchester City, que já está classificado, segue sem poder contar com Aguero. Porém, Nathan Ake e Laporte estão à disposição de Pep Guardiola.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi; Uribe, Otavio, Oliveira; Corona, Marega, Diaz.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Foden; Silva, Jesus, Sterling.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Clara 0 x 1 Porto Campeonato Português 28 de novembro de 2020 0 x 2 Porto Champions League 25 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Tondela Campeonato Português 5 de dezembro de 2020 17h30 (de Brasília) Olympiacos x Porto Champions League 9 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 5 x 0 Premier League 28 de novembro de 2020 Olympiacos 0 x 1 Manchester City Champions League 25 de novembro de 2020

Próximas partidas