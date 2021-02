Onde assistir ao vivo a Porto x Juventus, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta (17), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar ao vivo na internet

A Juventus visita o Porto nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, com Cristiano Ronaldo em campo. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Juventus DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Facebook do TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta quarta-feira (17). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com Cristiano Ronaldo em campo, a Juventus visita o Porto no Estádio do Dragão pensando apenas na vitória para construir uma boa vantagem para o duelo de volta na Itália.

No entanto, o técnico Andrea Pirlo não poderá contar com Juan Cuadrado, que contraiu lesão muscular durante a derrota para o Napoli no sábado (13), além de Arthur, Paulo Dybala e Ramsey.

Por outro lado, Bonucci pode começar jogando ao lado de Ligt ou de Chiellini.

Já o Porto precisa lidar com diversas ausências no elenco, já que os laterais Nanu e Zaidu Sanusi se juntaram a Otavio no departamento médico.

No meio-campo, Jesus Corona retorna ao time titular ao lado de Mateus Uribe após cumprir suspensão no empate com o Boavista em 2 a 2.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliviera, Uribe; Diaz, Marega, Taremi.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

A Juventus encerrou a primeira fase na liderança do grupo G, com 15 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DA JUVENTUS NA UCL

Dínamo de Kiev 0 x 2 Juventus - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Ferencváros 1 x 4 Juventus - 4 de novembro de 2020

Juventus 2 x 1 Ferencváros - 24 de novembro de 2020

Juventus 3 x 0 Dínamo de Kiev - 2 de dezembro de 2020

Barcelona 0 x 3 Juventus - 8 de dezembro de 2020

JOGOS DO PORTO NA UCL

Já o Porto encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo C, com 13 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Porto 2 x 0 Olympiacos - 27 de outubro de 2020

Porto 3 x 0 Olympique de Marselha - 3 de novembro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 2 Porto - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Olympiacos 0 x 2 Porto - 9 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 0 Inter Coppa Italia 9 de fevereiro de 2021 Napoli 1 x 0 Juventus Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Crotone Campeonato Italiano 22 de fevereiro de 2021 16h45 (de Brasíia) Verona x Juventus Campeonato Italiano 27 de fevereiro de 2021 16h45 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 2 x 2 Porto Taça de Portugal 10 de fevereiro de 2021 Porto 2 x 2 Boavista Campeonato Português 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas