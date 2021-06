Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Cruzeiro, pela Série B?

Times entram em campo nesta quarta-feira (16), em Campinas, pela quarta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Campinas, a Ponte Preta receve o Cruzeiro nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na tv aberta, do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 16 de junho de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Andre da Silva Bitencourt (RS)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

ONDE VAI PASSAR?

Macaca quer a primeira vitória na Série B / Foto: Alvaro Jr./ ponte Press

A TV Globo, na tv aberta, o SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir a partida desta quarta-feira (16), a partir das 21h30 (de Brasília).

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ponte Preta busca a sua primeira vitória no campeonato e quer aproveitar o momento instável do rival. Em casa, a Macaca vai com força total.

Gilson Kleina enfatiza: "Vamos fazer de tudo para conquistar nossa primeira vitória contra o Cruzeiro".

Do outro lado, o Cruzeiro também vai atrás de seus primeiros três pontos na Série B. Para o duelo desta quarta, a Raposa terá Ariel Cabral e Giovanni à disposição, enquanto Jadson está suspenso. Já Cáceres e Marco Antônio seguem fora por terem testado positivo para covid-19.

Antes da viagem para Campinas, a terça-feira teve o último treino preparatório para o duelo com a Ponte Preta.



VAMOS, CRUZEIRO!



📸 Bruno Haddad / Cruzeiro pic.twitter.com/T9U7vWeG3b — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 15, 2021

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan, Rafael Santos, Niltinho, Dawhan, Leonardo, Moisés, Renatinho e Camilo.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Joseph), Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Flávio, Matheus Barbosa, Marcinho (Bruno José), Rafael Sobis, Airton e Guilherme Bissoli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 0 Ponte Preta Série B 11 de junho de 2021 Ponte Preta 1 x 1 Vasco Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Ponte Preta Série B 19 de junho de 2021 18h30 (de Brasília) Ponte Preta x Operário Série B 22 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Goiás Série B 12 de junho de 2021 Juazeirense 1 (3) x (2) 0 Cruzeiro Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas