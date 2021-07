Onde assistir ao vivo a Peru x Paraguai, pelas quartas de final da Copa América?

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (2), às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico; saiba como acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

O Peru enfrenta o Paraguai na noite desta sexta-feira (2), às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Goiânia, pelas quartas de final da Copa América. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sport, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Peru x Paraguai DATA Sexta-feira, 2 de julho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico, Goiânia - GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU) e Daniel Fedorzuk (URU)

ONDE VAI PASSAR?



Peru busca avançar na Copa América 2021 / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado em segundo lugar do grupo B, com sete pontos, o Peru, que foi derrotado pelo Brasil por 4 a 0 na fase de grupos, entra em campo contra o Paraguai, classificado em terceiro do grupo A, com seis pontos.

Mesmo sem o atacante Paolo Guerrero, que ficou de fora do plantel com Gareca, tem como liderança Gianluca Lapadula no ataque.

Do outro lado, o Paraguai será liderado por Miguel Almiron, Angel Romero e Braian Samudio.

Provável escalação do Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Pena, Cueva; Lapadula.

Provável escalação do Paraguai: Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Alderete; Villasanti, Gimenez; Romero, Almiron, Samudio; Avalos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 2 x 2 Peru Copa América 23 de junho de 2021 Venezuela 0 x 1 Peru Copa América 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Uruguai Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir Brasil x Peru Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A definir

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 2 Paraguai Copa América 25 de junho de 2021 Uruguai 1 x 0 Paraguai Copa América 29 de junho de 2021

Próximas partidas