Onde assistir ao vivo a Peru x Colômbia, pelo terceiro lugar da Copa América?

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Peru enfrenta a Colômbia na noite desta sexta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, valendo o terceiro lugar da Copa América. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Peru x Colômbia DATA Sexta-feira, 9 de julho de 2021 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Danilo Manis (BRA)

Quarto árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Wagner Reway (BRA)

ONDE VAI PASSAR?



Peru busca o terceiro lugar da Copa América 2021 / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de um início decepcionante na fase de grupos, quando foi goleado pelo Brasil por 4 a 0 na primeira rodada, o Peru buscou a recuperação e avançou em segundo lugar do grupo B, com sete pontos. No entanto, depois de eliminar o Paraguai nos pênaltis, foi vitíma novamente da seleção brasileira, e agora disputa o terceiro lugar da Copa América.

Carrillo retorna depois de ser expulso contra o Paraguai. Após cumprir suspensão nas semifinais, o atacante volta ao lado de Sergio Pena e Christian Cueva.

Do outro lado, a Colômbia encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com seis pontos no grupo B, eliminou p Uruguai nos pênaltis nas quartas de final, mas caiu diante da Argentina.

Mateus Uribe, com lesão muscular, está fora. Assim, Gustavo Cuellar atuará ao lado de Barrios no meio.

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Munoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja.

Provável escalação do Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Pena, Cueva; Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai Copa América 2 de julho de 2021 Brasil 1 x 0 Peru Copa América 5 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Uruguai Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir Brasil x Peru Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A definir

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 (2) x (4) 0 Colômbia Copa América 3 de julho de 2021 Argentina 1 (3) x (2) Colômbia Copa América 6 de julho de 2021

Próximas partidas