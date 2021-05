Onde assistir ao vivo a Paysandu x Tuna Luso, pela final do Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo neste domingo (23), às 17h (de Brasília), em Belém; veja como acompanhar ao vivo na TV

O Paysandu recebe a Tuna Luso neste domingo (23), às 17h (de Brasília), em Belém, pela final do Campeonato Paraense. Como perdeu o primeiro jogo por 4 a 2, o Papão precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o troféu regional. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA), na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Tuna Luso DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão quer o título do Parazão / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A TV Cultura (PA), é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (23), às 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS

Precisando vencer por três gols de diferença para levantar o troféu do Parazão, o Paysandu vai em busca do 49ª título da história, enquanto a Tuna Luso não sabe o que é comemorar um título do paraense desde 1988.

O técnico Robson Melo deve manter a mesma base da equipe que venceu o Papão no jogo de ida.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Israel, Yan, Perema e Bruno Collaço; Paulinho, Jhonnatan e Ratinho; Ari Moura (Robinho), Marlon e Nicolas.

Provável escalação da Tuna Luso: Gabriel Bubniack; Léo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho (Marcus Vinícius); Kauê, Arthur e Lukinha; Neto, Fabinho e Paulo Rangel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 (4) x (2) 1 Castanhal Paraense 12 de maio de 2021 Tuna Luso 4 x 2 Paysandu Paraense 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Paysandu Série C 23 de maio de 2021 17h (de Brasília) Paysandu x Botafogo-PB Série C 7 de junho de 2021 21h (de Brasília)

TUNA LUSO