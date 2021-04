Onde assistir ao vivo a Paysandu x Tuna Luso, pelo Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paysandu e Tuna Luso se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na Rede Meio Norte, na TV aberta. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Tuna Luso DATA Sexta-feira, 9 de abril de 2021 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto: Getty Images

A Rede Meio Norte, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Apesar da derrota para o Remo na última rodada, o Paysandu segue líder do grupo A, com sete pontos.

Para o confronto, o técnico Itamar Schülle não poderá contar com Perema, que quebrou um dos dedos da mão, além de Bruno Paulista e Laércio, que seguem trabalhando no fortalecimento da musculatura.

Já o Tuna, na vice-liderança do grupo B, com cinco pontos, busca a segunda vitória no Parazão.

O técnico Robson Melo ainda não sabe se terá Eduardo Ramos, mas Lukinha, regularizado no BID, fica à disposição.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Israel, Denilson, Alisson e Bruno Collaço; Paulinho (Elyeser), Ratinho e Ruy; Igor Goularte (Marlon), Ari Moura e Nicolas.

Provável escalação do Tuna Luso: Gabriel Bubniak; Léo Rosa, Dedé (Felipe), Renan e Alexandre Pinho; Arthur, Caíque e Lukinha (Neto); Jayme, Pedrinho e Paulo Rangel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Carajás 1 x 2 Paysandu Parazão 14 de março de 2021 Paysandu 2 x 4 Remo Parazão 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x CRB Copa do Brasil 13 de abril de 2021 19h (de Brasília) Tapajós x Paysandu Parazão 17 de abril de 2021 10h (de Brasília)

TUNA LUSO

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 1 x 1 Tuna Parazão 10 de março de 2021 Tuna 4 x 1 Paragominas Parazão 3 de abril de 2021

Próximas partidas