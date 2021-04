Onde assistir ao vivo a Paysandu x Remo, pelo Campeonato Paraense

Clássico Re-Pa será disputado neste domingo (4), às 17h (de Brasília), em Belém; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Paysandu recebe o Remo na tarde deste domingo de Páscoa (4), às 17h (de Brasília), em Belém, no retorno do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Remo DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto: Getty Images

A TV Cultura do Pará, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Esportivo por 2 a 0 , o Remo está invicto no Paraense, com três vitórias, enquanto o Paysandu registra um empate e duas vitórias.

No entanto, apesar da invencibilidade no estadual, o meia Felipe Gedoz destacou que não há favoritismo no clássico.

"Independentemente se eles renovaram o elenco deles ou não, nós também fizemos o mesmo e vai ser um grande jogo, é clássico. O favoritismo nunca entra em campo. Tanto eles quanto a gente tem capacidade de alcançar um bom resultado. Espero que quem saia feliz do campo seja a gente, mas não tem essa de favoritismo", disse.

A preparação para o clássico segue a todo vapor no Banpará Baenão! 🦁⚽



Já o Paysandu não sabe se poderá contar com Diego Matos e Ratinho. Recuperados de Covid-19, os jogadores são tratados como dúvidas, assim como Bruno Paulista e Paulinho, que aprimoram a parte física.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Yan e Bruno Collaço; Denilson, Elyeser e Ruy; Ari Moura, Nicolas e Igor Goularte.

Provável escalação do Remo: Vinícus (Thiago); Welington Silva, Rafael Jansen, Fredson e Marlon; Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Gabriel Lima (Wallace) , Renan Gorne e Dioguinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 0 x 1 Paysandu Copa do Brasil 10 de março de 2021 Carajás 1 x 2 Paysandu Paraense 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Tuna Paraense 9 de abril de 2021 17h (de Brasília) Paysandu x CRB Copa do Brasil 13 de abril 19h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Itupiranga Paraense 11 de março de 2021 Esportivo 0 x 2 Remo Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas