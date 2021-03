Onde assistir ao vivo a Patrocinense x Atlético-MG, pelo Mineiro?

No Independência, equipes duelam neste sábado (13), pela quarta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, Patrocinense e Atlético-MG duelam neste sábado (13), no Independência, a partir das 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Patrocinense x Atlético-MG DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Independência, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Igor Junio Benevenuto

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Samuel Henrique Soares Silva

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também pode acompanhar o tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Patrocinense quer surpreender o adversário, mas tem quatro desfalques certos para o duelo: Lucas (covid-19), Felipe Gregory (suspenso), Jhonathan Moc e Wesley, lesionados.

O Atlético-MG deve voltar a mandar uma equipe mista no duelo deste sábado. O Galo busca a vitória em Belo Horizonte para abrir na liderança do Mineiro.

⚽️👀 Sextou com o álbum de fotos do treino de hoje, na Cidade do #Galo: https://t.co/YHGHkwMDdC pic.twitter.com/nIJOPVGegC — Atlético 😷 (@Atletico) March 12, 2021

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel, Dodô, Dylan, Zaracho, Calebe, Hulk, Marrony e Tardelli.

Provável escalação do Tombense: Thiago Passos, Ferrugem, Alisson, Breno Cézar, Caíque, Éverton, Íkaro, Fernando, Cesinha, Jeam e Wallace.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Uberlândia Mineiro 7 de março de 2021 Tomense 1 x 2 Atlético-MG Mineiro 4 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Coimbra Mineiro 19 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Caldense x Atlético-MG Mineiro 24 de março de 2021 21h30 (de Brasília)

PATROCINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 0 Patrocinense Mineiro 6 de março de 2021 Coimbra 0 x 1 Patrocinense Mineiro 3 de março de 2021

Próximas partidas