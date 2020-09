Onde assistir ao vivo Paraná x Chapecoense, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo será disputado pela 12ª rodada; veja como acompanhar pela TV e na internet

O Paraná recebe a nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Durival Britto, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Paraná x Chapecoense DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Durival Britto (PR) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty ImagesV)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Paraná deve ter ao menos uma mudança na equipe titular para o duelo desta terça. Isso porque o volante Jhony Douglas volta ao time após suspensão, enquanto Marcelo e Gabriel Pires disputam uma vaga na lateral-direita. Por outro lado, o meia Vitinho segue fora se recuperando de lesão.

Já a Chapecoense terá praticamente todos os jogadores à disposição. O único desfalque será o meia Willian Oliveira, suspenso. Desta forma, Ronei deve assumir a posição na equipe titular.

Escalação do Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Marcelo (Gabriel Pires) e Bruno Gomes..

Escalação do Chapecoense: João Ricardo, Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio, Alan Ruschel, Ronei, Anderson Leite, Denner, Paulinho Moccelin, Anselmo Ramon e Aylon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA de 1 x 1 Paraná 26 de setembro de 2020 Paraná 2 x 0 CRB Série B 14 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x Paraná Série B 2 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Paraná x Série B 6 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Série B 25 de setembro de 2020 Náutico 1 x 1 Chapecoense Série B 18 de setembro de 2020

Próximas partidas