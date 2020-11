Onde assistir ao vivo a Paraguai x Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Duelo é válido pela quarta rodada das eliminatórias; veja como acompanhar pela TV e pela internet

e duelam nesta terça-feira (17), no estádio Defensores del Chaco, a partir das 20h (de Brasília), pela quarta rodada das . A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal , você também pode acompanhar a partida minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Paraguai x Bolívia DATA Terça-feira, 17 de novembro de 2020 LOCAL Defensores del Chaco (par) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Paraguai vem de um empate com a e, agora, quer aproveitar o fator casa para somar pontos, podendo entrar de vez no G-4. O time do técnico Berizzo não tem desfalques para o duelo desta terça.

Já a Bolívia, lanterna do campeonato por ainda não ter pontuado, quer tentar endurecer a vida do rival para tentar conquistas seus primeiros pontos.

Escalação do Paraguai: Silva; Rojas, Balbuena, Gomez, Alonso; Villasanti, Cardozo Lucena, Gimenez; Romero, Lezcano, Almiron.

Escalação do Bolívia: Lampe; Ribera, Jusino, Montero, Flores; Saavedra, Justiniano; Arce, Abrego, Fernandez; Martins.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 1 Paraguai Eliminatórias 12 de novembro de 2020 0 x 1 Paraguai Eliminatórias 13 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Paraguai Eliminatórias 25 de março de 2021 A confirmar Paraguai x Eliminatórias 30 de março de 2021 A confirmar

BOLÍVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 2 x 3 Eliminatórias 12 de novembro de 2020 Bolívia 1 x 2 Argentina Eliminatórias 13 de outubro de 2020

Próximas partidas