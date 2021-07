Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Universidad Católica, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta (21), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Universidad Católica se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu por 1 a 0 em Santiago, o Verdão se classifica às quartas com qualquer empate. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Universidad Católica DATA Quarta-feira, 21 de julho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: John Ospina (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, no Allianz Parque. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Qual o número da Conmebol TV?

Sky 220 e 221 SD; 620 e 621 HD os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro 711, 712, 713 e 714



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer fora de casa por 1 a 0, o Palmeiras entra em campo de olho na classificação às quartas de final. O duelo ainda pode marcar a despedida de Viña, que está a caminho da Roma. Caso o uruguaio não entre em campo, Renan é o provável substituto.

Para avançar, o Verdão poderá empatar que estará classificado. No entanto, uma derrota por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não terá Luiz Adriano, Luan e Rony, lesionados.

Do outro lado, a Universidad Católica não terá Luciano Aued, que sofreu uma fratura no quinto metatarso e está fora. Já Gastón Lezcano, recuperado de uma lesão no quadríceps direito, retorna.

É NOITE DE COPA NO ALLIANZ PARQUE. VAMOS JUNTOS 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗨𝗠𝗔 𝗩𝗘𝗭! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 👊#AvantiPalestra #PALxUCA #AlmaECoração pic.twitter.com/KZ8FK9LsQt — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 21, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña (Renan); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.

Provável escalação da Univ. Católica: Sebastián Pérez, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez e Juan Leiva; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri e Diego Valencia (Edson Puch).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

PALMEIRAS

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram seis vitórias e uma derrota.

Universitário 2 x 3 Palmeiras - 21 de abril de 2021

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - 27 de abril de 2021

Defensa u Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 11 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Palmeiras 6 x 0 Universitário - 27 de maio de 2021

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - 14 de julho de 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA

No grupo F, a Universidad Católica encerrou a fase de grupos com nove pontos. Em sete jogos, são três vitórias, um empate e três derrotas.

Atlético Nacional 2 x 0 Universidad Católica - 22 de abril de 2021

Universidad Católica 0 x 2 Argentino Juniors - 29 de abril de 2021

Universidad Católica 3 x 1 Nacional-URU - 5 de maio de 2021

Atlético Nacional 0 x 1 Universidad Católica - 12 de maio de 2 021

021 Nacional-URU 1 x 0 Universidad Católica - 18 de maio de 2021

Universidad Católica 2 x 0 Atlético Nacional - 26 de maio de 2021

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - 14 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Univ. Católica 0 x 1 Palmeiras Libertadores 14 de julho de 2021 Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 18 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fluminense Brasileirão 24 de julho de 2021 19h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileirão 31 de julho de 2021 19h (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGOS CAMPEONATO DATA Univ. Católica 0 x 1 Palmeiras Libertadores 14 de julho de 2021 Univ. Católica 0 x 0 Colo-Colo Campeonato Chileno 17 de julho de 2021

Próximas partidas