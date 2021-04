Onde assistir ao vivo a Palmeiras x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Clássico paulista será disputado nesta sexta (16), às 22h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o São Paulo na noite desta sexta-feira (16), às 22h (de Brasília), em duelo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Sexta-feira, 16 de abril de 2021 de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras volta suas atenções para o Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (16), às 22h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de perder o título da Recopa nos pênaltis para o Defensa y Justicia, o Palmeiras volta suas atenções para o Paulistão.

O técnico Abel Ferreira segue sem contar com Gabriel Veron, lesionado, além de Lucas Lima, em recuperação de uma lesão muscular.

Já o São Paulo é o líder do grupo B com 16 pontos e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, no Morumbi.

O técnico Hernán Crespo poderá contar com o atacante Luciano, enquanto Hernanes, Gabriel Sara e Orejuela avançam em recuperação, mas seguem fora.

😀🆕



Luciano foi a novidade no treino desta quinta-feira!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/cSiXA8Ospu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 15, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre; Mayke (Garcia), Kuscevic, Alan Empereur e Esteves; Gabriel Menino (Danilo Barbosa), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Giovani, Willian e Luiz Adriano (Rafael Elias).

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor e Daniel Alves; Luciano e Eder (Pablo).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Supercopa do Brasil 11 de abril de 2021 Palmeiras 1 (3) x (4) 2 Defensa y Justicia Recopa 14 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista 18 de abril de 2021 A definir Botafogo-SP x Palmeiras Paulista 19 de abril de 2021 A definir

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Bragantino Paulista 11 de abril de 2021 São Paulo x Guarani Paulista 14 de abril de 2021

Próximas partidas