Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real O Grêmio visita o Palmeiras na noite desta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro , pressionado pela primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistente VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a quarta vitória no Brasileirão 2021 / Foto: divulgação Sport

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, no Allianz Parque. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas, o Palmeiras, com 19 pontos, mira a liderança do Brasileirão.

Dudu, que teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está apto para defender o Verdão.

Para o confronto, além do atacante que pode fazer a sua reestreia, o técnico Abel Ferreira ainda terá os retornos de Gustavo Gómez e Viña.

Já o Grêmio, afundado na zona de rebaixamento com apenas dois pontos, e sem ainda saber o que é vencer no Brasileiro, terá o interino Thiago Gomes, no comando da equipe, após a demissão do técnico Tiago Nunes.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Viña (Renan); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Deyverson e Breno Lopes.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Guilherme Guedes); Victor Bobsin, Matheus Henrique e Jean Pyerre (Darlan ou Pinares); Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 0 Grêmio Brasileirão 1 de julho de 2021 Grêmio 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Brasileirão 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) LDU x Grêmio Libertadores 13 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Bahia Brasileirão 27 de junho de 2021 Internacional 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021

Próximas partidas