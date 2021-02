Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza na noite deste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, após o quarto lugar no Mundial de Clubes. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere, na TV fechada, além do Estádio TNT Sports, pela plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Fortaleza DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - São Paulo, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Guilherme Dias e Celso Luiz (MG)

Quarto árbitro: Rafael Gomes Felix (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes VAR: Marco Aurelio Augusto (MG) e Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão quer deixar de lado a disputa do Mundial / Foto: Getty Images

A TNT e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. O Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, também fará a transmissão. Na Goal, você segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Al Ahly nos pênaltis e ter encerrado a participação no Mundial de Clubes em quarto lugar, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza já pensando na final da Copa do Brasil, que será disputada contra o Grêmio, no próximo dia 28.

Com o desgaste da equipe nos últimos jogos, o técnico Abel Ferreira deve promover algumas mudanças na equipe. No entanto, a única certeza é que o zagueiro Alan Empereur, suspenso, está fora.

Já o Fotaleza, com 41 pontos, e duas vitórias consecutivas no Brasileirão, não terá o atacante Romarinho, com estiramento muscular na coxa esquerda, além de Osvaldo, que possui lesão na virilha direita.

Hoje pela manhã, o Fortaleza fez o último treino em solo tricolor. pic.twitter.com/ZiXgkNGRXw — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) February 12, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Emerson Santos, Kuscevic e Renan; Patrick de Paula, Felipe Melo, Breno Lopes, Veiga e Scarpa; William.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Igor Torres, Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santos Copa Libertadores 30 de janeiro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Coritiba x Palmeiras Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 A determinar

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 Fortaleza 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas