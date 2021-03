Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Ferroviária, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Ferroviária neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, antes da paralisação do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, PR, SC, ES, TO, MT, BA, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP, DF e Resende), na TV aberta, e no SporTV, e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ferroviária DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Robson Ferreira Oliveira

Quarto árbitro: Daiane Caroline Muniz

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil / Foto: Getty Images

A TV Globo (para SP, PR, SC, ES, TO, MT, BA, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP, DF e Resende), na TV aberta, e o SporTV, e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (14), às 16h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e um empate no Paulistão, o Palmeiras soma quatro pontos no grupo C, enquanto o Ferroviária soma sete pontos no grupo B.

O Palmeiras está com parte do elenco de férias, inclusive o técnico Abel Ferreira, que viajou a Portugal no avião de Leila Pereira.

Pela Ferroviária, o técnico Pintado não poderá contar com o lateral Arthur Henrique, que sofreu uma lesão na coxa. Igor Fernandes pegará a vaga.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius; Mayke, Alan Empereur, Renan e Esteves; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno Lopes.

Provável escalação do Ferroviária: Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Xandão e Igor Fernandes; Higor Meritão, Vinicius Zanocelo e Renato Cajá; Everton, Bruno Mezenga e Felipe Marques.



ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Grêmio Copa do Brasil 7 de março de 2021 Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulista 11 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Bento x Palmeiras Paulista 17 de março de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Paulista 20 de março de 2021 16h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Ferroviária Paulista 3 de março de 2021 Ferroviária 5 x 0 Botafogo-SP Paulista 8 de março de 2021

Próximas partidas