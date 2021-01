Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico paulista será disputado nesta segunda (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta segunda-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o ). Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - , BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e André da Silva (RS)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SP)

VAR: Rodrigo Guarízo (SP)

Assistentes VAR: Thiago Duarte (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

ONDE VAI PASSAR?



busca vencer o clássico contra o Corinthians / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

QUAIS SÃO OS CANAIS DO PREMIERE?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Grêmio em 1 a 1 na última sexta-feira (15), o Palmeiras volta a campo contra o Corinthians de olho na vitória para seguir no G-6 do Brasileirão.

Apesar de Felipe Melo ter treinado com bola, o técnico Abel Ferreira trata com cautela o retorno do jogador, que ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito. No entanto, Danilo, recuperado de entorse no tornozelo direito, e Gabriel Silva, que estava com problemas musculares, voltam a ficar à disposição.

Com Felipe Melo, Danilo e Gabriel Silva em campo, nos reapresentamos e iniciamos a preparação para o Derby!



Mais em nosso site ➤ https://t.co/ewyKhmAnyu#AvantiPalestra pic.twitter.com/hOaqlwf9oT — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 16, 2021

Já o Corinthians, embalado com quatro vitórias consecutivas, pode ter uma mudança na equipe que goleou o Fluminense na última rodada por 5 a 0. Ramiro, após cumprir suspensão, retorna.

No retrospecto em geral, os números do clássico chamam a atenção graças ao equilíbrio entre as equipes. Em 367 jogos disputados, foram 128 vitórias do Verdão, contra 128 do , além de 111 empates.

Hoje foi dia de trabalho tático no CT Dr. Joaquim Grava já de 👀 no Derby da próxima segunda-feira! Vamos, meu Corinthians!



Saiba mais da atividade de hoje aqui -> https://t.co/tpFjkFVqyv



📷 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/8locnhrqwu — Corinthians (@Corinthians) January 16, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Raphael Veiga) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio ; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 12 de janeiro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) Ceará x Palmeiras Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Corinthians 5 x 0 Campeonato Brasileiro 14 de janeiro de 2021

Próximas partidas